بلدية محايل تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم و المسالخ و المطابخ

متابعات – فجر :

نفذت بلدية محايل ممثلة بقسم صحة البيئة اليوم جولات تفتيشية على المطاعم والبوفيهات والمتاجر والمخابز, ومسلخ البلدية وذلك من أجل التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية لتلك المحلات .

ورصدت الفرق الرقابية العديد من المخالفات أبرزها سوء النظافة العامة للمحل والنظافة الشخصية للعاملين وسوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها، كما صادرت الفرق كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي, ومعلبات منتهية الصلاحية وتم تطبيق اللوائح والأنظمة حسب لائحة الغرامات الجزاءان بحق المخالفين .

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي الأحمري أن جولات الرقابة الصحية شملت 60 محلا ، وأسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وايضا عدد من المعلبات المنتهية الصلاحية والتي تمت مصادرتها على الفور، مؤكداً حرص البلدية على تكثيف الجولات الرقابية خاصة على المطاعم والمطابخ والبوفيهات المنتشرة في المحافظة, للحصول على بيئة صحية سليمة ، وللحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

وأهاب رئيس البلدية جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي على الرقم 940 .