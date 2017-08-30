وزارة الإعلام والثقافة تطلق قناة حج فارسي الموسمية

متابعات – فجر :

بدأت قناة حج فارسي الموسمية المخصصة لنقل شعائر الحج للناطقين باللغة الفارسية بثها مساء أمس الأربعاء.

وأوضح مدير القناة، عادل البريه، أن القناة التي أطلقتها وزارة الثقافة والإعلام في حج العام الماضي، بدأت بث برامجها في تمام الساعة الثانية عشرة من مساء أمس؛ وذلك لتقديم التوعية الدينية طيلة أيام الحج للناطقين باللغة الفارسية.

وأفاد أن القناة ستبث برامجها عبر أربعة أقمار اصطناعية، هي: “عرب سات” على تردد 11938 استقطاب رأسي، ومعدل الترميز 27500، و”نايل سات” على تردد 11823 استقطاب أفقي، و”هوت بيرد” على تردد 12654 استقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500 و”ياه سات” على تردد (11938) استقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500 إلى جانب بث إذاعي على موجات الـ”FM” والقصيرة التي تبث عليها الإذاعات السعودية للعالم، وكذلك عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وعلى مواقع هيئة الإذاعة والتلفزيون عبر الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن القناة تهدف إلى إيصال رسالة الحج ومعاني الإسلام الخالدة وما تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين للبيتين الشريفين والحجاج والزوار باللغة الفارسية للناطقين بها في جميع أنحاء العالم والمقدر عددهم بنحو 130 مليونًا، وتبث على مدار الـ24 ساعة، وتعمل على تغطية مناسك الحج والنقل المباشر لجميع الصلوات من المسجد الحرام.