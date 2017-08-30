إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة : البرنامج الإرشادي يشمل جميع حجاج بيت الله الحرام

متابعات – فجر :

أكد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة اللواءالدكتور محمد بن عبدالرحمن السعدان البدء في تنفيذ خطة لموسم حج هذا العام ١٤٣٨ حيث نفذت الخطوات العملية لبرنامجها الإرشادي والديني للتوعية الإسلامية لحجاج مخيمات وزارة الدفاع وضيوفها من دول التحالف الإسلامي .

وأوضح اللواء السعدان المشرف العام على معسكرات الشؤون الدينية بالمشاعر المقدسة ان البرنامج الإرشادي الموضوع لحجاج منسوبي وزارة الدفاع يشمل جميع حجاج بيت الله الحرام حيث يهدف إلى شرح مناسك الحج بأساليب عصرية ومتنوعة وباستخدام افضل وسائل التقنية الحديثة لإيصال الرسائل الإرشادية والبرامج التوعوية لحجاج منسوبي وزارة الدفاع بأفضل الطرق وأسهلها .

من جانب آخر ألقى معالي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان محاضرة بمسجد مخيم وزارة الدفاع مساء هذا اليوم إلتقى فيها بحجاج الوزارة وكانت المحاضرة عبارة عن توجيهات للحجاج وبيان أحكام الحج والإجابة على أسئلتهم .