الربيعة: لا توجد أي حالات وبائية أو محجرية بين الحجاج حتى الآن

متابعات – فجر

أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الحالة الصحية للحجاج جيدة ولله الحمد ولا توجد بينهم حالات وبائية أو محجرية حتى الآن، لافتاً أن “الصحة” تركز في مقدمة أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، حيث تتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميا بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية.

وبين معاليه أن ” الصحة” اتخذت كافة الإجراءات ، حيث قامت منذ وقت مبكر باتخاذ إجراءات وقائية وإحترازية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن مضيفاً أن المستشفيات و المراكز الصحية جاهزة وتقدم خدمتها للحجاج سواء في المشاعر المقدسة أو في مكة المكرمة، وقال : بحمد الله سبحانه وتعالى إلى الآن لم يتم اكتشاف أي حالة وبائية تدعوا للقلق ، وكل الحالات التي يتم التعامل معها هي حالات بسيطة وعادية.