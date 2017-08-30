آبل تخطط لتغيير طريقة استعمال هاتف آيفون المقبل

وكالات – فجر

تخطط شركة آبل لتغيير طريقة استعمال هاتف آيفون 8 القادم، والذي من المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عنه خلال حدثها القادم المتوقع أن ينعقد بتاريخ 12 سبتمبر/ايلول القادم جنباً إلى جنب مع الكشف عن هاتفي آيفون 7 إس وآيفون 7 إس بلس، بحيث يعتبر آيفون 8 الهاتف الأرقى ضمن ذلك الحدث، وتشير المعلومات إلى أن الهاتف الجديد سوف يسمح للمستخدمين بالتحكم به من خلال إيماءات التمرير بدلاً من زر الهوم Home التقليدي الموجود في الجزء السفلي من الشاشة.

وتتوافق هذه المعلومات مع التقارير السابقة التي تشير إلى أن آبل قد تقوم بإزالة زر الهوم Home التقليدي بالكامل أو نقل جزء منه، بما في ذلك مستشعر بصمات الأصابع لمعرف اللمس Touch ID، إلى الجزء الخلفي من الهاتف، وعلى سبيل المثال فقد أشارت شركة KGI Securities للأوراق المالية في تقرير لها في شهر يوليو/تموز الماضي إلى أن آبل لا تزال تحاول تضمين قارئ بصمات الأصابع تحت شاشة العرض، وذلك على الرغم من أنها قد توقف هذه الخطط بسبب مشاكل التصنيع.

وتتجه آبل إلى إزالة مفهوم زر الهوم Home التقليدي وإجراء تعديلات أخرى على الجهاز الرئيسي الذي أصبح تقريباً بمثابة شاشة عرض كاملة، ويعتبر زر الهوم Home بمثابة المفتاح الرئيسي لهاتف آيفون وتصميمه الذي لم يتغير كثيراً منذ أن اطلقته الشركة لأول مرة في عام 2007، ويستعمل الزر في الوقت الحالي للعودة إلى شبكة التطبيقات الرئيسية، كما يمكن الضغط عليه مطولاً للحديث إلى المساعد الصوتي الذكي سيري.

بينما تسمح عملية الضغط المزدوج على الزر بالوصول إلى المهام المتعددة حيث تظهر شاشات التطبيقات المختلفة والتي يمكن تمريرها للوصول إليها وإعادة استعمالها، وقد اختبرت الشركة إمكانية إزالة زر الهوم Home بشكل كامل حتى النسخة ذات المحرك الرقمية منه لصالح إمكانيات التحكم من خلال الإيماءات التي تسمح بالوصول إلى ميزة تعدد المهام والعودة إلى شبكة التطبيقات الرئيسية، على أن يتواجد في الجزء السفلي من الشاشة شريط برمجيات رقيق بدلاً من زر الهوم Home.

ويمكن للمستخدم سحب ذلك الشريط حتى منتصف الشاشة لفتح الهاتف، مع وجود إيماءة مماثلة لبدء تعدد المهام عند التواجد داخل تطبيق ما، بحيث يمكن للمستخدمين الاستمرار بالنقر بشكل خفيف لإغلاق التطبيق والعودة إلى الشاشة الرئيسية، وقد أعادت الشركة تصميم واجهة تعدد المهام لتظهر على شكل سلسلة من البطاقات المستقلة التي يمكن التمرير من خلالها.

وقامت آبل بزيادة طول زر الطاقة المتواجد في الجانب الأيمن من الهاتف، مما يسهل الضغط عليه عند استعمال الجهاز بيد واحدة، كما أن الشاشة أطول بكثير من شاشة آيفون 7 بلس، مما يعني أنه يمكنها أن تعرض أكثر من صفحة ويب أو رسائل نصية إضافية، ويحافظ الهاتف على عرض ستة صفوف عمودية من التطبيقات مع عرض 24 أيقونة في كل صفحة، مع شريط رمادي في الأسفل يحتوي على التطبيقات شائعة الاستعمال.