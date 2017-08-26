توقف نحو ربع إنتاج الوقود الأمريكي مع استمرار العاصفة هارفي

وكالات – فجر

عانى مركز صناعة الطاقة الأمريكية من مزيد من الأضرار الليلة الماضية جراء العاصفة المدارية هارفي، وقد تستمر قيود الإمدادات لأسابيع مع توقف نحو ربع إنتاج الوقود الأمريكي.

وشهدت منطقة بومونت/بورت آرثر في ولاية تكساس، والتي تضم عددا من شركات التكرير الكبيرة، هطول أمطار في الأربع والعشرين ساعة الماضية أكثر مما شهده أي جزء آخر من المنطقة منذ بدء العاصفة في أواخر الأسبوع الماضي بحسب ديفيد روث من المركز الأمريكي لتوقعات الطقس.

وقاد تعطل الإنتاج الذي سببته هارفي بقطاع النفط أسعار العقود الآجلة للبنزين إلى الارتفاع نحو 17 في المئة خلال الأسبوع الأخير.

وتسببت العاصفة هارفي في تعطل طاقة تكريرية إجماليها 4.2 مليون برميل، وهو يعادل ما تستهلكه اليابان يوميا بناء على تقارير شركات وتقديرات رويترز.

ووقعت أحدث الإغلاقات، والتي جرت مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء، في بورت آرثر وشملت أكبر مصفاة في البلاد.

وبالإضافة إلى حالات التعطل التي شهدها قطاع التكرير، انخفض إنتاج النفط الصخري بشكل حاد في منطقة إيجل فورد بولاية تكساس.