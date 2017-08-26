العمل : 16 ألف وظيفة عمل موسمية تعرضها 44 شركة عبر بوابة ” أجير الحج “

متابعات_فجر

أسهمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر بوابة “أجير الحج” الإلكترونية، التي شهدت تفاعلاً من شركات خدمات الحج والباحثين عن عمل خلال الأيام الماضية،في توفير أكثر من 16 ألف وظيفة موسمية من قبل 44 شركة حج مختلفة.

وتستمر البوابة https://www.Ajeer.com.sa، في تقديم خدماتها لشركات الحج والباحثين عن عمل حتى 30 محرم 1439هـ الموافق 20 أكتوبر 2017م، بهدف توفير سوق عمل إلكتروني لعرض وطلب الوظائف في موسم الحج بصفة نظامية، حيث تجمع البوابة بين أصحاب المنشآت العاملة في خدمات الحج مع الباحثين عن العمل خلال الموسم .

وتتيح البوابة لأصحاب المنشآت عرض الوظائف الشاغرة لديها خلال موسم الحج على البوابة الإلكترونية، كما تتيح للباحث عن عمل استعراض تلك الوظائف، واختيار الوظيفة المناسبة له، كما تتيح البوابة كذلك للباحث عن عمل التسجيل في قائمة طالبي العمل، حيث يتاح لأصحاب المنشآت استعراض بيانات طالبي العمل المسجلين، واختيار الشخص المناسب لشغل الوظائف الشاغرة لديها.

ويلزم على المنشآت أو الباحثين عن عمل إصدار إشعار للعمل المؤقت في موسم الحج عبر بوابة “أجير” لإثبات قانونية العمل داخل المشاعر المقدسة، حيث إن تشغيل أي عمالة أو قبول أي عمل في المشاعر المقدسة من دون الحصول على إشعار “أجير الحج” يعرض

المنشآت والأفراد للمساءلة القانونية.

ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت العاملة في موسم الحج والأفراد الراغبين في العمل في الموسم إلى الاستفادة من الخدمات التي توفرها البوابة، وفي حال وجود أية استفسارات عنها يمكن الاتصال على هاتف خدمة العملاء في “أجير” 920002866.