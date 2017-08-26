“صحة جدة “تصعد مريضان إلى المشاعر المقدسة

متابعات_فجر

صعدت صحة جدة عصر اليوم الأربعاء مريضان من حجاج بيت الله الحرام بقافلة طبية التي تقل والذين كانوا منومين بمجمع الملك عبدالله الطبي إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة بمتابعة مباشرة من مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة. و جرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة برفقة الكوادر الطبية التي تضمنت طبيبًا و ممرضًا لكل مريض ، إلى جانب تأمين جميع المستلزمات التي يحتاجها المرضى أثناء رحلتهم لأداء النسك .

و بينت صحة جدة نجاح خطة تصعيد المريضان ضمن القافلة الطبية ، حيث أكملت الإجراءات الخاصة بتفويج إلى المشاعر المقدسة و بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص لتسهيل حركة نقلهم لاستكمال مناسك الحج ، كما أن كافة المرافق الصحية بجدة تحرص كل الحرص على إنجاح خطط الحج الصحية التي وضعتها وزارة الصحة و جاهزية المرافق الصحية بصحة جدة من القطاعين الحكومي و الخاص لخدمة الحجاج و السهر على راحتهم .