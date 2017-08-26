الجوازات : وصول 1,752,014 حاجاً براً وبحراً وجواً يمثلون 168 جنسية

متابعات_فجر

أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن دخول 1.752.014 حاجاً يمثلون 168 جنسية، للمملكة عبر موانئ القدوم الجوية و البرية والبحرية، لتأدية مناسك حج هذا العام 1438 هـ .

وبينت أن عدد الذكور بلغ 940,369 حاجًا يمثلون 54 % من إجمالي الحجاج القادمين، فيما بلغ عدد الإناث 811,645 حاجة يمثلن نسبة 46% .

وأشارت الجوازات إلى أن عدد الحجاج هذا العام شهد زيادة عن العام الماضي بلغت 426,263 حاجاً بنسبة 32 % .

وأوضحت أن عدد الحجاج القادمين هذا العام عن طريق الجو بلغ 1,648,332 حاجاً ، وعن طريق البر 88,855 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق البحر14,827حاجاً .