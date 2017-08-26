“السعودية للكهرباء” تستخدم للمرة الأولى شبكة “ألياف بصرية” للتحكم عن بُعد في محطات المشاعر

متابعات_فجر

كشف مدير مركز العمليات والتحكم للشركة السعودية للكهرباء في المشاعر المقدسة المهندس عبدالله بن غازي الحازمي، عن عدد من التقنيات الحديثة والوسائل الفنية المتقدمة التي تستخدمها الفرق المتخصصة التابعة للشركة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تفادياً للزحام الشديد خلال موسم حج 1438هـ، مشيداً بقدرة الكوادر الوطنية على إدارة وتشغيل النظام الكهربائي وتنفيذ الخطة التشغيلية بالمشاعر المقدسة وفقاً لأعلى مستوى من الكفاءة خلال موسم الحج تحت شعار “نعمل بإتقان من أجل ضيوف الرحمن”.

وأوضح الحازمي أن خبراء ومهندسي “السعودية للكهرباء” نجحوا في تطبيق تقنية شبكة “الألياف البصرية Fibre Optic” للتحكم عن بُعد بمحطات المشاعر المقدسة، وهي التقنية التي يتم استخدامها للمرة الأولى وأسهمت في تفادي الحشود والزحام بين المخيمات، وسرعة نقل المعلومات من موقع الأعطال إلى مركز العمليات الرئيسي لمراقبة 1268 محطة توزيع، و 3294 كابينة في مواقع مختلفة بالمشاعر وسط ملايين الحجاج والمركبات ومنسوبي الجهات الحكومية والخدمية.

وأكد أن تقنية “الألياف البصرية Fibre Optic” تُمثل نقلة نوعية في جهود مهندسي الشركة وخبرائها لسرعة التعامل مع الأعطال الطارئة وعزلها وإعادة الخدمة للمشتركين، لافتاً إلى أن عمليات الصيانة الوقائية وبرامج الصيانة الدورية التي نفذتها الشركة بالمشاعر المقدسة استعداداً لموسم الحج أسهمت في موثوقية الشبكة الكهربائية، لا سيما مع توفير قدرات توليد تفوق أقصى أحمال متوقعة، حيث زادت قدرات التوليد المُتاحة لخدمة ضيوف الرحمن هذا العام إلى 21948 ميجاوات مقارنة بـ 20123 ميجاوات الموسم الماضي.

وأشار مدير مركز العمليات والتحكم للسعودية للكهرباء في المشاعر المقدسة، إلى أن الشركة تُطبق أيضاً نظام إدارة الفرق الميدانية الآلي (FFMS)، الذي يُوفر متابعة مستمرة للأعمال الميدانية التي تنفذها تلك الفرق بمواقعها المختلفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، منوهاً بدور الكوادر الوطنية بالشركة في إدارة وتشغيل تلك الفرق الفنية المتخصصة ضمن الخطة التشغيلية الكهربائية في الحج وفقاً لأعلى مستوى من الكفاءة، خاصة وأن نسبة التوطين بالشركة تجاوزت 90%، وأن المهندسين والفنيين السعوديين أثبتوا كفاءة عالية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية.

يذكر أن مركز العمليات والتحكم الرئيسي للشركة السعودية للكهرباء في المشاعر المقدسة يضُم نُخبةٌ من الخبراء والمهندسين السعوديين وكوادر الشركة الذين تم استقطابهم من جميع مناطق المملكة لتنفيذ الخطة الكهربائية التشغيلية، وضمان إدارة وتشغيل المنظومة الكهربائية بأعلى قدر من السلامة والموثوقية خلال موسم حج 1438هـ.