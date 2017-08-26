سفير خادم الحرمين في بروكسل : السفارة عملت بكل طاقتها لإنجاز معاملات القادمين لأداء مناسك الحج

متابعات_فجر

أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحمن بن سليمان الأحمد أنه إنفاذًا للتوجيهات السامية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل انتقالهم من مواطنهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج قامت سفارة المملكة في بلجيكا بالعمل بكل طاقتها من أجل إنجاز معاملاتهم لتيسير أدائهم لهذه الفريضة .

وأبان الأحمد في تصريح له اليوم أنه بدأ الاستعداد في القسم القنصلي منذ وقت مبكر لترتيب الإجراءات المتعلقة بمكاتب تنظيم الحج ، حيث استقبلت طلبات الحج من شهر ذي القعدة 1438 هـ .

وأكد السفير الحرص الدائم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على راحة الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم وعلى تقديم جميع الخدمات لهم لتمكينهم من أداء مناسكهم براحة وطمأنينة.