الجمارك والموانئ تطرحان استطلاعاً حول تقليص مدة الإعفاء من رسوم التخزين

متابعات_فجر

طرحت مصلحة الجمارك العامة بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ استطلاعاً عبر بوابتها الالكترونية للتعرف على مرئيات وتطلّعات شركائها في العمل الجمركي من المتخصصين والمعنيين, وذلك حول تقليص مدة الإعفاء من رسوم التخزين إلى خمسة أيام من تاريخ التفريغ .

ويأتي طرح هذا الاستطلاع انطلاقاً من التعاون المستمر القائم بين الجمارك السعودية وشركائها في العمل الجمركي، سعياً إلى إتاحة الفرصة لشركائها لإبداء الملاحظات حول هذا التعديل، وتقديم المعلومات التي من شأنها أن تُسهم في تطوير الإجراءات الجمركية .

وأوضحت الجمارك أنها وبالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ, تعتزمان تقليص مدة الإعفاء من رسوم التخزين من عشرة أيام إلى خمسة أيام من تاريخ التفريغ، وذلك بعد تطوير الإجراءات الجمركية التي قامت بها الجمارك مؤخراً, ومن أبرزها تطبيق برنامج “الفسح خلال 24 ساعة في بعض المنافذ الجمركية – كمرحلة أولى – مما أسهم في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وانسيابية ومرونة تدفق الواردات، حيث يأتي ذلك متوافقاً مع توجه الجمارك في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية ووفقاً لرؤية المملكة 2030 .

ودعت الجمارك الراغبين بالمشاركة في الاستطلاع الدخول على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Qarar/Pages/Pages/Client/Drafts.aspx .

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