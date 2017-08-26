وزير النقل يتفقد مشروعات ومراكز تفتيش المركبات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

متابعات_فجر

تفقد وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان اليوم، مركز تفتيش المركبات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، شملت مركز البهيتة بطريق مكة المكرمة السيل الكبير، ونقطة فرز المركبات في الشميسي ونقطة فرز الباصات ” الإيواء “، ومشروع محطة قطار الحرمين بالرصيفة جدة / مكة المكرمة.

واطّلع معالي الوزير على آلية العمل بالمركز ومحطة القطار والإيواء المتضمنة تعدد المسارات والمداخل والمخارج والحركة الترددية وأعمال الإنشاءات ووسائل السلامة واللوحات الإرشادية والتحذيرية، إضافة لعمليات الإشراف في مركز تفتيش المركبات بميقات قرن المنازل، كما اطلع على التجهيزات النهائية بمحطة قطار الرصيفة .

وأوضح معالي وزير النقل في تصريح صحفي أن الجولة تأتي ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لنقاط الفرز الموصلة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة للاطمئنان على استعدادات الوزارة وتفقد انسيابية الحركة المرورية من أجل القيام بواجبها كبقية الوزارات الأخرى، مشيراً إلى أن توجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تقضي بأن تكون جميع المرافق على أهبة الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وبين معاليه أن وزارة النقل تعمل ضمن منظومة الوزارات التي تسند إليها أعمال الحج في نقاط الفرز، كما أن مركز تفتيش المركبات بالبهيته من المراكز الحيوية التي يمر بها حجاج الداخل، وما لوحظ اليوم في حركة السيارات بأنها سلسة ومنعدمة الارتداد، مشيراً إلى أن الوزارة سخرت كل إمكاناتها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، سائلًا الله تعالى أن يتقبل من حجاج بيت الحرام حجهم وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين .