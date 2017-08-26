القبض على أكثر من 1200 بائع متجوّل بمكة المكرمة

متابعات_فجر

شكّلت بلدية أجياد الفرعية بالتعاون مع لجنة مكافحة الظواهر السلبية بإمارة منطقة مكة المكرمة, عددًا من الفرق الميدانية لمتابعة ومنع الظواهر السلبية التي تشكل ضرراً على الصحة العامة، حيث قبضت فرق البلدية على (1245) بائعاً متجولاً, وتسليمهم للجهات المختصة، ومصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك, ومصادرة الخردوات المعروضة بطرق عشوائية, التي بلغت كمياتها أكثر من (6000) قطعة متنوعة من الملابس والعربات وجوالين البلاستيك والخردوات المتنوعة .

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي, أن ذلك يأتي بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام, حيث قامت البلدية بتقسيم المنطقة وتوزيع الكوادر البشرية وفق احتياج المنطقة التي تضم جزءً كبيراً من المنطقة المركزية لمعالجة جميع الملاحظات والبلاغات ومكافحة جميع الظواهر السلبية .

وأشار إلى أن الفرق الميدانية تتابع جميع المواقع التي تزدحم بالحجاج, ويتواجد فيها هؤلاء الباعة المخالفون, الذين يعرضون بضائعهم بطرق عشوائية وغير نظامية وفي أوقات الذروة وأثناء أداء الفرائض, ويفترشون في الطرقات ويشكّلون إعاقة لحركة المشاة .