“الخطوط السعودية” تحذر من مواقع مشبوهة تدّعي تقديم تذاكر مجانية

متابعات – فجر

حذرت “الخطوط الجوية السعودية” من انتشار صفحات وروابط قد تكون خبيثة على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي تقديم تذاكر سفر وجوائز للمشاركين في المسابقات مجانا.

وكشف المتحدث الرسمي باسم “الخطوط السعودية”، عبد الرحمن الطيب، اليوم الثلاثاء، أن الشركة تخلي مسؤوليتها من هذه الصفحات.

وأكد الطيب أن “الخطوط السعودية” لديها سياسة واضحة خاصة بالمسابقات والجوائز والهدايا، يعلن عنها عبر الموقع الرسمي للشركة والصفحات الرسمية.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي يتدفق فيه مئات آلاف المسلمين من العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج في مكة المكرمة.