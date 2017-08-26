مركبة فضاء أمريكية تستعد للغوص في كوكب زحل

وكالات – فجر

قال مسؤولون يوم الثلاثاء إن مركبة الفضاء كاسيني التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ستنهي مهمتها التي استمرت 13 عاما إلى كوكب زحل في منتصف سبتمبر المقبل بإرسال بيانات حتى اللحظة الأخيرة قبل أن تغوص في الغلاف الجوي لكوكب زحل المحاط بحلقات.

وكاسيني هي أول مركبة فضاء تدور حول زحل وستقوم بالغوص الأخير بين حلقات الكوكب والفضاء في 15 سبتمبر بعد 21 جولة غوص. وستحترق مركبة الفضاء وهي تتحرك مباشرة صوب الغلاف الجوي المدمر للكوكب الغازي العملاق. وبالغوص الأخير تنهي المركبة كاسيني مهمة قدمت خلالها اكتشافات رائدة شملت التغيرات الموسمية على سطح زحل.

وقال كورت نيبور العالم المسؤول عن برنامج المركبة كاسيني في مؤتمر مع الصحفيين عبر الهاتف من معمل الدفع النفاث التابع لناسا في كاليفورنيا “المهمة كانت ناجحة بجنون وقوة وجمال وستنتهي في غضون أسبوعين”.

وقالت ناسا إن المركبة ستقدم بيانات في الوقت الفعلي تقريبا عن الغلاف الجوي لزحل إلى أن تفقد الاتصال مع الأرض في الساعة 4.54 صباحا بتوقيت المحيط الهادي (1154 بتوقيت جرينتش) يوم 15 سبتمبر.