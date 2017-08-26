وصول 867945 حاجاً إلى المدينة المنورة

متابعات_فجر

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج هذا العام 867945 حاجاً, وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة.

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة, أن 150 حاجاً قدموا لطيبة الطيبة أمس, فيما غادرها إلى مكة المكرمة في اليوم ذاته 6795 حاجاً, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 866791 حاجاً.

وأظهرت الإحصائية, أن أكثر جنسية متواجدة بالمدينة المنورة أمس من الجنسية المصرية بواقع 821 حاجاً, في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 1053 حاجاً, مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي 1437هـ وعددهم 2962 حاجاً.

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