سلطات هيوستن تعلن حظر التجول بسبب انتشار السرقات بالأسلحة النارية

متابعات_فجر

أعلنت سلطات بلدية هيوستن بولاية تكساس الامريكية الثلاثاء، حظر التجول بداية من المساء لمدة غير محدودة في ظل انتشار حالات السرقة، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة وضواحيها استمرار تهاطل الأمطار جراء العاصفة هارفي.

وقال رئيس بلدية هيوستن سيلفستر تورنر في مؤتمر صحفي “إن حظر التجول يبدأ عند العاشرة ليلاً بالتوقيت المحلي ويستمر حتى الخامسة صباحًا”.

وأضاف تورنر أن البلدية ستتعزز السلطات الأمنية بعناصر إضافية من الشرطة يتم استقدامها من مناطق أخرى خارج المدينة، وذلك للسيطرة على حالات السرقة باستعمال الأسلحة النارية.