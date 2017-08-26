المحكمة الدستورية في جواتيمالا توقف قرارًا للرئيس بطرد محقق أممي

متابعات_فجر

أكدت المحكمة الدستورية في جواتيمالا أمس الثلاثاء، حكمًا من محكمة جزئية بوقف قرار طرد محقق أممي مختص بمكافحة الفساد أصدره الرئيس جيمي موراليس.

وكان موراليس أعلن يوم الأحد أن المحقق الأممي إيفان فيلاسكيز “شخص غير مرغوب فيه” وأمر بترحيله فورًا من البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

وقاد فيلاسكيز، وهو محام من كولومبيا، اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا منذ عدة سنوات. وفتحت اللجنة تحقيقًا الأسبوع الماضي في قضية فساد ضد موراليس.

وقال رئيس المحكمة فرانسيسكو دي ماتا فيلا في مؤتمر صحفي أمس، إن المحكمة قضت بتأييد حكم المحكمة الجزئية، حيث حكم ثلاثة من القضاة بتأييده واثنان ضده. وكان أمر موراليس بطرد فيلاسكيز قد أثار انتقادات لاذعة سواء في جواتيمالا أو في الخارج.

من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها “قلقة للغاية” إزاء محاولة طرد فيلاسكيز من البلاد.