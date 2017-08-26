الأرصاد:سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 5مناطق

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات عسير ،الباحة ،مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على منطقة جازان في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل مترين ونصف على الجزء الشمالي وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج