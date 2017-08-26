مجلس الأمن يدين بالإجماع التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

وكالات – فجر

أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع صباح اليوم الأربعاء إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عبر أجواء اليابان أمس، وقالت مندوبةالولايات المتحدة في المجلس،

أن بلادها لن تسمح باستمرار خرق كوريا الشمالية للقانون.