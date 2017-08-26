تعليم الأفلاج يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

متابعات – فجر

اعتمد مدير التعليم بمحافظة الأفلاج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1438-1439هـ

وأوضح محمد الزايد مدير تعليم الأفلاج أن حركة النقل تمت بناءً على معايير وضوابط مفاضلة النقل الداخلي، ونوه بالدور البارز الذي قام به مدير شؤون المعلمين وزملائه خلال فترة إعداد الحركة حتى اعتمادها , وقدم شكرة للزميلات المشرفات المكلفات للمشاركة في إعداد الحركة من الأقسام التربوية .

وتمنى الزايد أن تسهم حركة النقل لهذا العام في تحقيق الاستقرار التربوي والتعليمي المنشود للمدارس بما يعود على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بالنفع ويرتقي بمخرجات التعليم ويمكن الاطلاع على حركة النقل من خلال بوابة الإدارة الإلكترونية على الرابط http://aflajedu.gov.sa