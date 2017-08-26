اليمن.. الحوثيون يعتدون على المحامي الخاص لـ”المخلوع” بصنعاء

واس – فجر

تعرض المحامي الخاص للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح للضرب المبرح من قبل ميليشيا الحوثي في صنعاء بعد ساعات من الإعلان عن اتفاق تهدئة بين الطرفين.

وهاجمت قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح المخلوع صالح، مسلحي جماعة الحوثي، ووصفتهم بــ” الكهنوت، بعد اعتدائهم على محامي صالح”.

وقالت فائقة السيد، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، إن كل من حاول إسقاط الجمهورية اليمنية سقط ورحل، وستسقطون يا كهنوت والأيام بيننا (في إشارة للحوثيين)، مؤكدة أن الاعتداء على المحامي محمد المسوري لن يمر بسلام.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت قيادات في حزب المخلوع صالح مسلحي الحوثي بالاعتداء على المحامي البارز محمد المسوري بشكل مبرح، والذي يعد من الأصوات المعارضة للحوثيين.