الأخضر في الإمارات تدهور

فيصل الخليل – فجر :

خسر الأخضر لقائه في الجولة ما قبل الأخيرة في التصفيات النهائيه لكأس العالم 2018 من مضيفة للمنتخب الإماراتي بهدفين لهدف

الإمارات ضغطت في العشر دقائق الأولى مع وجود الرد السعودي بمرتدات لم تتسم بالنجاعة الكافية، بالدقيقة 17 أرسل السهلاوي أول تهديد سعودي خطير برأسية بعدما ارتقى لعرضية منصور الحربي، لكن كرة السهلاوي مرّت للخارج.

الأخضر نجح في التقدم بعد ثلث ساعة عن طريق نوّاف العابد بركلة جزاء حصل عليها نجم الهلال بنفسه بعد عرقلته بواسطة محمود خميس، لكن مبخوت سجّل التعادل للإمارات بعدها بدقيقة واحدة بعدما استلم عرضية طارق أحمد داخل مناطق الأخضر وروّض الكرة بكعبه بشكل مميز، قبل أن يُسدد على يمين المعيوف ويُعيد المباراة لنقطة البداية.

بالدقيقتين 23 و26 أهدر السهلاوي فرصتين سانحتين لإعادة الأخضر للمقدمة، بالدقائق العشرة الأخيرة من الشوط الأول أرسل يحيى الشهري عددًا من البينيات القاتلة للسهلاوي وتيسير، لكن الأول تباطىء والثاني لم ينجح في التفوّق على محمود خميس ظهير الإمارات، لينتهي الشوط الأول بعدها بقليل بالتعادل الإيجابي 1/1.

أخطر فرص البداية للشوط الثاني كانت بالدقيقة 53 عبر رأسية من أسامة هوساوي الذي ارتقى لركنية نوّاف العابد وضربها بقوة برأسه تجاه الإمارات لكن كرته لم وجدت عارضة خالد عيسى التي وقفت بالمرصاد، بعدها بدقيقتين منح سلمان الفرج بينية ممتازة للسهلاوي وهو في مواجهة خالد عيسى وجهًا لوجه، لكن المدافع الإماراتي جمعة محمد أحمد تدخّل في اللحظة الأخيرة وحال – بجسده – بين السهلاوي والكرة.

بالدقيقة 59 هدد يحيى الشهري مرمى الإمارات برأسية قوية لكنها مرّت بجوار المرمى الأبيض، الرد الإماراتي أتى بعدها بدقيقة واحدة بهدف سجله أحمد خليل بتسديدة صاروخية من خارج مناطق الأخضر مُستغلًا تمريرة أحمد بارمان، لتتقدم الإمارات للمرة الأولى في المباراة قبل نصف ساعة من النهاية.

بالدقيقة 63 أجرى الأرجنتيني باوزا التغيير الأول للإمارات ودفع بالمهاجم سالم صالح على حساب علي مبخوت، منتصف الشوط الثاني تدخّل مارفيك بتغيير أول وسحب العابد ومنح الفرصة لفهد المولِّد.

قبل النهاية بثلث الساعة مرر يحيى الشهري بينية ممتازة لياسر الشهراني الذي أرسل بدوره عرضية خطيرة للغاية لم تجد أي متابعة، بعدها بدقيقة زجّ مارفيك بسالم الدوسري بدلًا من عبدالملك يحيى الشهري، وفي نفس التوقيت أجرى إدجاردو باوزا تغييره الثاني بإقحام محمد عبدالرحمن بدلًا من المحوري أحمد بارمان.

بالدقيقة 77 أنهى باوزا تغييرات الأبيض الإمارات بإقحام حبيب الفردان بدلًا من اسماعيل مطر، بالدقيقة 81 أنهى مارفيك تغييرات الأخضر وأعطى الفرصة لناصر الشمراني بدلًا من المحوري عبدالملك الخيبري، بالوقت الإضافي أشهر الحكم الكوري كيم يونج هيوك الورقة الصفراء الثانية والحمراء في وجه الظهير محمود خميس بسبب تدخّله القوي ضد فهد المولِّد، ليُكمل لاعبو الإمارات الدقائق القليلة المتبقية بعشر لاعبين.

بقية الدقائق بالوقت الإضافي مرّت من دون جديد، لتنتهي المباراة بفوز الإمارات بهدفين لهدف ووصولها للنقطة 13، فيما تجمّد رصيد الأخضر عند النقطةالـ16 والمركز الثالث بالمجموعة الأولى، لتصبح فرصته في التأهل للمونديال صعبة للغاية ومتوقفة بشكل كلي على نتيجة مباريات أستراليا واليابان.