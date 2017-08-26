قوات الأمن تؤكد جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن

متابعات – فجر :

أكد قائد قوات الأمن الخاصة الثانية قائد مهمة حج 1438هـ اللواء فهد بن ناصر العصيمي جاهزية قوات الأمن الخاصة المشاركة بحج هذا العام، مشيرًا إلى اكتمال الاستعداد على جميع المستويات، سواءً على مستوى القوة البشرية أو الآلية أو التقنية، بما يضمن تنفيذ المهام المنوطة بهذا الجهاز الأمني وفق خطة الحج العامة، وخطة وزارة الداخلية الخاصة بموسم حج هذا العام، والخطة الخاصة بالقطاع نفسه، الضامنة لتقديم عمل يليق بمكانة قوات الأمن الخاصة المصنفة عالمياً، لتمتعها بقدرات كبيرة وتنفيذ المهام باحترافية عالية.

جاء ذلك عقب وقوفه اليوم على جاهزية القوة المشاركة في حج هذا العام، التي استعرضت كامل عتادها في ميدان قوات الأمن الخاصة في مقرها بمشعر عرفات.

من جانبه نوه المتحدث الرسمي لقوات الأمن الخاصة العقيد محمد بن عبدالله بن فضيلة بالاهتمام والعناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- لخدمة ضيوف الرحمن وزوار بيت الله من الحجاج والمعتمرين وتكريس مختلف الجهود لراحة الحجاج والزائرين، مشيراً إلى أن قوات الأمن الخاصة بوصفها واحدة من قطاعات وزارة الداخلية التي تشارك سنوياً ومنذ عقود طويلة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال عملها الأساسي والرئيسي المتمثل في مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله وصوره.

وأكد أن قوات الأمن الخاصة تحرص على الاستعداد والجاهزية التامة لتنفيذ أي مهام طارئة – لا قدر الله – وفي أي موقع من المواقع في أنحاء المملكة وفي مقدمتها الأماكن المقدسة ، مشيراً إلى التحضير المبكر بجميع الإمكانات البشرية والمادية والمعدات والأليات والأسلحة والتجهيزات الكافية الخطط المعدة للمشاركة في أعمال تفويج الحجيج من مشعر منى ثم إلى عرفات ومزدلفة والعودة إلى منى ، وكذلك في ساحات الحرم المكي الشريف وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية لضيوف الرحمن بجانب مهامها الأساسية.