سياحة الخرج تكثف جولاتها الرقابية على منشآت الإيواء في مدينة السيح

متابعات – فجر :

كثف مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج خلال هذا الاسبوع، جولاته الرقابية على منشآت الإيواء السياحي في مدينة السيح والمراكز والقرى والمحافظات التابعة لخدمات المكتب .

وتقوم الفرق الرقابية بجولات متعددة على مختلف منشآت الإيواء السياحي حسب البرنامج المعد بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تشمل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والنزل السياحية ، وأنشطة وكالات وشركات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات.

ودعا مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج حسين بن عبدالهادي القحطاني المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على مركز الاتصال السياحي على الرقم 19988 أو بالتقدم بشكوى رسمية إلى مكتب الهيئة الواقع على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة السيح عند ملاحظة أي زيادة في أسعار الخدمة عن الحد المسموح بها للأسعار في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ، أو عند عدم وضع المنشأة لقائمة الأسعار.

وستلزم الهيئة صاحب المنشأة بإعادة المبالغ المالية غير النظامية للنزيل في حال ثبت عدم التزامه بالسعر المعلن ، وستحرر مخالفة بحق المنشأة حسب ما ينص عليه النظام.