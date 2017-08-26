سماء غائمة على مكة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 42 درجة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية, بسرعة 10 – 35 كيلو مترا في الساعة ، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 44 وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10 – 35 كيلو متراً في الساعة .

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 41 وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية, بسرعة 10 – 35 كيلو مترا في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 41 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 35 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 42 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 35 كيلو متراً في الساعة .

وبلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة، والرياح غربية إلى شمالية غربية, بسرعة 15 – 35 كيلو مترا في الساعة .