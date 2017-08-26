ضبط 5000 وجبة إعاشة غير صالحة قبل توزيعها على الحجاج

متابعات_فجر

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة من ضبط مطبخ إعاشة عشوائي على طريق مكة جدة القديم بمنطقة أم الجود، تبين بعد مداهمته أنه غير مرخص ويُدار من قبل مجموعة من العمالة المخالفة يقومون بإعداد وجبات إعاشة لتوزيعها على الحجاج .

وأوضح رئيس البلدية المهندس خالد بن عبدالله سندي أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي خلال هذه الأيام لمتابعة مثل هذه الظواهر السلبية، محذرا كافة أصحاب الفنادق والعمائر السكنية ومؤسسات الحجاج من التعامل مع المطابخ العشوائية، والاقتصار فقط على التعامل مع الأماكن المصرح لها بالطبخ والإعاشة والمصنفة من الإدارة العامة لصحة البيئة، وذلك حرصا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وحفاظا على تقديم أفضل الخدمات في مجال الصحة العامة .

من جهته أوضح مدير إدارة الخدمات متعب منصور الحكمي أنه تم ضبط العديد من المخالفات الصحية والتشغيلية في الموقع، حيث تمت مصادرة كميات كبيرة من الأطعمة بلغت حوالي (5000) وجبة كانت معدة للتوزيع على الحجاج كوجبات إعاشة، وتم سحب السيارة المخالفة ومصادرة عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة وضبط عدد من العمال الذين لا يحملون شهادات صحية وتسليمهم إلى الجهة المختصة، وتم إغلاق الموقع واستدعاء صاحبه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.