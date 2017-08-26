القبض على مرتكبي حوادث تكسير السيارات لسرقتها بالرياض

متابعات_فجر

تمكن رجال شرطة منطقة الرياض من القبض على عدد من الجناة ارتكبوا ثلاثين حادثة تكسير زجاج مركبات متنوعة بقصد السرقة.

اوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض انه استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة المنطقه في التصدي لجرائم سرقة المركبات و السرقة منها

فقد تمكنت بتوفيق من الله إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من الإطاحة بعدد من الجناة بعد تحقيق الاشتباه في ضلوعهم بعدد من حوادث تكسير المركبات والسرقة منها بحي السويدي بالعاصمة الرياض .

و بسماع أقوالهم اقروا بارتكاب اكثر من ثلاثين حادثة تكسير زجاج مركبات متنوعة بقصد السرقه منها .

تم التحفظ على الجناة رهن استكمال التحقيق معهم ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه .