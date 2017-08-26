متابعات – فجر

أعدت الشؤون الصحية مستشفى ميدانيًّا متكاملاً في منى بسعة 40 سريرًا مجهزة بأحدث المواصفات الطبية، وأعدت بالإضافة إلى ذلك معسكرات في عرفات ومزدلفة فضلاً عن خدمات الإرشاد وبرامج التوعية المستمرة طوال أيام الحج.

وأوضح مدير العلاقات العامة والشؤون الإعلامية عبدالرحمن المغربي إن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني كأحد أجهزة الدولة المعنية بالمشاركة في كل عام لخدمة ضيوف الرحمن فإنه من منطلق الواجب المناط بـها وامتدادا للرسالة الدينية والحضارية التي تضطلع بـها الدولة في مثل هذه المهمة الجليلة المقدسة فقد بدأت منذ وقت مبكر بتجهيز المستشفى الميداني بمنى، وهذا المستشفى كما هو معروف بني من مادة الفايبرجلاس المقاومة للحرائق والعازلة للحرارة والتي تتناسب مع الظروف المناخية للمشاعر المقدسة.

ويضم المستشفى أربعون سريراً مجهزة بكافة الوسائل والتجهيزات الطبية الخاصة بعلاج الحالات الطارئة وعلاج ضربات الشمس، إضافة إلى غرفتين للعناية المركزة. كذلك يشتمل المستشفى على عيادات خارجية في مختلف التخصصات الطبية وملحق به صيدليتان لصرف الأدوية واحدة للرجال وأخرى للنساء، وكذلك مختبر للتحاليل الطبية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة. بالإضافة إلى فرق الإنقاذ السريع المدربة تدريباً عالياً وفق ما توصل إليه الطب الميداني الحديث للخدمة الاسعافية العاجلة، وهناك الخدمات المساندة وعيادات الأسنان وعيادات النساء والولادة بالإضافة إلى غرفة عمليات جراحية صغرى متكاملة، وهناك سكن للعاملين على مساحة (208متر مربع)، إضافةً الى توفير مظلات واقية من الشمس داخل المستشفى لراحة المرضى من حجاج بيت الله الحرام وتم تأمين التكييف اللازم لجميع المرافق ، كما تم إضافة مولدات احتياطية للطوارئ يمكن استخدامها وقت الحاجة ، كذلك في عرفة هناك معسكر آخر يقوم بكافة الخدمات العلاجية والإسعافية بالإضافة إلى إقامة نقاط ومراكز طبية في مزدلفة وبقية المشاعر المقدسة بـها عيادات للكشف العام وصيدلية لصرف الدواء.

ويقوم بتشغيل جميع هذه المرافق الطبية الميدانية فريق عمل من الأطباء والصيادلة والفنيين والإداريين وهم من الكفاءات السعودية المؤهلة ويعملون على مدار الأربع والعشرين ساعة، وهناك تنسيق وتعاون بين هذه المراكز والمستشفيات الطبية وأجهزة وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر السعودي وطائرات الإخلاء الطبي التابعة لإدارة الدفاع المدني ، إلى جانب ما تقوم به مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة من استقبال الحالات الطارئة والتي تنقل بواسطة طائرات الإخلاء الطبي إذا ما حصل طارئ لا سمح الله ، ومجال التوعية والإرشاد يحظى باهتمام كبير نظراً لروحانية وقدسية المناسبة العظيمة، إذ تقوم إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي بالتنسيق لتقديم الخدمات الإرشادية طوال أيام الحج بالمواقع وهناك مطبوعات طبية تثقيفية توعوية تنفذها إدارة الطب الوقائي ومكافحة العدوى لتوعية ضيوف الرحمن وحمايتهم من الأمراض . وهناك توعية مكثفة من إدارة الرعاية الصحية الأولية ممثلة بطب المجتمع والطب الوقائي بالنسبة للوقاية من الأمراض الشائعة في موسم الحج.