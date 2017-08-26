الضويلع يتفقد مركز المراقبة الصحية بمدينة الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز

متابعات – فجر

قام نائب وزير الصحة حمد الضويلع صباح اليوم الثلاثاء بزياره تفقدية لمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يرافقه وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، ووكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، و مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة د. مشعل السيالي.

واطلع خلال الزيارة على سير العمل بهذه المراكز و ما قدمته في وقت سابق من خدمات تجاه حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنفذ ، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الاستعدادات التي أتخذها المركز لخدمة ضيوف الرحمن، والمنجزات التي تم تحقيقها ، والجهود المبذولة لرعاية صحة الحجاج بشقيها العلاجي، والوقائي لمنع وفادة الأمراض المعدية للمملكة.

وبلغ عدد الحجاج القادمين من منفذ مطار الملك عبد العزيز الدولي 930.730 الف حاج ، في حين بلغ عدد المطعمين بلقاح شلل الأطفال بالمنفذ ( 242.627 ) الف حاج، فيما بلغ عدد المطعمين بالعقار الوقائي ( 162.627) ألف حاج.

كما قام خلال جولته بالمرور علي جميع الأقسام و أبدى رضاه عما شاهده من جاهزية عالية ، وقدم في نهاية جولته الشكر لجميع العاملين بهذه المراكزعلى جهودهم التي يبذلونها ، حاثاً ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج هذا العام، كما التقى أثناء الجولة بمدير صالات الحج والعمرة م. عبد المجيد أفغاني.

من جهة أخرى قام أيضاً بزيارة تفقدية لمجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة أطمأن من خلالها على سير العمل بالمجمع، والخدمات المقدمة لاسيماً وأن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يعد أحد المجمعات الداعمة بالحج ، وقام خلال زيارته بتدشين الصالة الرياضية، والعلاج الطبيعي في المجمع ، بالإضافة إلى تدشين وحدة جراحات اليوم الواحد ، وقسم الرعاية الصحية المنزلية ، وفي نهاية الزيارة قدم شكره الى العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة للارتقاء بتقديم الخدمة الصحية بالمجمع.