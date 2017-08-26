إصلاح الشريان الأورطي لمقيم أربعيني بـ”سعود الطبية” ‏

متابعات_فجر

تمكن فريق طبي متخصص بمدينة الملك سعود الطبية، من إصلاح الشريان الأورطي لمريض مقيم في العقد الرابع من العمر.

وأوضح الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة الأوعية الدموية د.عبدالله الفوزان، أن المريض تعرض لحادث مروري أدى للعديد من الإصابات الخطيرة .

وتابع د.الفوزان قائلاً: قام فريق مكون من استشاريين جراحة الأوعية الدموية و جراحة الإصابات والحوادث بإجراء عملية استئصال الطحال وإصلاح الشريان الأورطي للمصاب.

وختم د.الفوزان تصريحه، منوهاً أن المريض بحالة مستقرة ويستعد للخروج خلال الفترة القادمة.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية لديها فريق متخصص يتعامل مع الحالات الطارئة في مجال الحوادث المرورية والإصابات الخطرة .