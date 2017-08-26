رجيم الماء لخسارة الوزن الزائد

متابعات_فجر

الماء لايشرب زيادة الوزن ولا خسارته إلا أنه يساعد على الشعور بالشبع. لذا يمكن اعتماد رجيم يسمى “رجيم الماء” لفقدان الكيلوغرامات الزائدة.

ولهذه الغاية يجب شرب ضعف كمية أي نوع من الطعام قبل نصف ساعة من تناوله.

ساندويتش كبير: 4 أكواب من الماء أو عبوة سعة نصف ليتر.

كوب من القهوة المحلاة: كوب من الماء.

بيتزا متوسطة الحجم: 4 أكواب من الماء.

طبق طعام عادي: 4 أكواب من الماء.

لوح شوكولاته: كوب من الماء.

فهذا يساعد على الشعور بالشبع خلال وقت قصير ما يدفعكم إلى تناول كمية قليلة من الطعام ،وكذلك يساهم الماء في تجديد خلاياكم وإضفاء النضارة على بشرتكم. لكن لا تعتقدوا أنه رجيم سحري. فلن تخسروا الوزن في حال شربتم الماء ثم تناولتم كمية كبيرة جداً من الأطباق الجاهزة.

ففي هذه الحالة من الأفضل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على النشويات والبروتينات والدهون الصحية والسكر سريع الهضم ومنتجات الحليب.

وهكذا يمكنكم استعادة رشاقتكم والحفاظ على وزنكم الصحي بسهولة.