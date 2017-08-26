استقرار معدل البطالة في اليابان عند 8ر2% في يوليو

متابعات_فجر

استقر معدل البطالة في اليابان في شهر يوليو الماضي عند 8ر2%، دون تغيير عن الشهر السابق عليه، وفقًا لما ذكرته الحكومة، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات، أن عدد العاملين على مستوى البلاد في يوليو بلغ 63ر65 مليون شخص بزيادة قدرها 590 الف شخص أو 9ر0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

ويقول محللون، إن معدل البطالة المنخفض نسبيًا لا يكشف عن الصورة الكاملة للوضع في اليابان، مشيرين إلى أن الأنماط غير المستقرة للتوظيف خاصة بين النساء والشباب، من بين أكثر القضايا الملحة التي تواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وبلغت نسبة العمالة المؤقتة وتلك التي تعمل بدوام جزئي 37% في يوليو، وتعد مثل تلك المعدلات مرتفعة وخاصة بين الشباب، بحسب ما ذكرته الوزارة.

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