الأرصاد:أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 4مناطق بالمملكة

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان و مرتفعات ( نجران , عسير ، الباحة ) كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة , المدينة المنورة تمتد الى تبوك، وسماء غائمة جزئياً على شمال ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط ،وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج