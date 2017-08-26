أمانة تبوك تضبط خلال جولات تفتيشية كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك

متابعات – فجر :

ضبطت أمانة منطقة تبوك اليوم عدة مخالفات صحية خلال حملاتها الرقابية التي تنفذها في عطلة عيد الأضحى المبارك .

وأوضحت إدارة الرقابة الصحية بالأمانة, أن المخالفات تمثلت في ضبط 18 عاملاً ليس لديهم شهادات صحية وضبط وإتلاف250كجم من الأرز و130كجم من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية.

مشيرة إلى أنه تم إغلاق 7 منشئآت مخالفة وإنذار17منشأة أخرى لا تملك رخص بلدية, إضافة إلى ضبط وإتلاف 50 لتراً من العصائر والألبان منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وضبط وإتلاف 160كجم من الخضروات والمأكولات الفاسدة .

وأكدت الأمانة أن الجولات الرقابية تستهدف المحال التجارية بالمنطقة، بهدف تعزيز الإجراءات الرقابية، وتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة ،لرفع المستوى الصحي وتداول أغذية خالية من التلوث بما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطن والمقيم.