كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باتجاه شمال اليابان

متابعات – فجر :

أعلنت الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً مر فوق شمال اليابان في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي .

ونصحت الحكومة الناس في المنطقة باتخاذ الاحتياطات ولكن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية(إن.إتش .كيه) قالت “إنه لا يوجد ما يشير إلى وقوع أضرار”.

ولم يحاول الجيش الياباني إسقاط الصاروخ الذي مر فوق الأراضي اليابانية عند الساعة 6.06 صباحاً بالتوقيت المحلي (2106 بتوقيت غرينتش).

وأطلقت كوريا الشمالية في الماضي صواريخ عدة لتطوير قدراتها الصاروخية، وهددت أخيراً بإطلاق صواريخ نحو غرب اليابان وفي المياه القريبة من جزيرة غوام الأميركية.