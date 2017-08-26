الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع جديدة في محور البقع بمحافظة صعدة

متابعات – فجر :

تمكن الجيش اليمني من تحرير مواقع جديدة في محور البقع بمحافظة صعدة اليوم، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تكبدت عشرات القتلى والجرحى وتدمير آليات عسكرية منهوبة من الجيش.

وقال مصدر ميداني “إن أفراد الجيش اليمني شنوا هجوما واسعا من عدة محاور على مواقع الانقلابيين، وأعقبه معارك عنيفة استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وسيطرت قوات الجيش اليمني على سوق البقع وسلسلة جبال العليب وتواصل تقدمها في الأثناء باتجاه تبة عمود الصحراء.

وتمكن الجيش اليمني من قطع خطوط امداد الميليشيا الممتدة حتى جبل أم العظم.