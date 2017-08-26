العواد يقف على استعدادات وزارة الثقافة والإعلام وهيئاتها للحج

واس – فجر

وقف وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم، على استعدادات الوزارة لتنفيذ خطتها لنقل شعائر الحج لهذا العام 1438 هـ وآليات تيسير مهام وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المسموعة والمقروءة والمرئية في تغطية أعمال الحج ، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها لمقري الوزارة وهيئتي الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية في عرفات ومنى.

واستهل الدكتور العواد الجولة بزيارة لمشعر منى وتفقد المركز الإعلامي الذي هيأته الوزارة لخدمة ضيوفها الإعلاميين من داخل المملكة وخارجها ، واطلع على ما يحويه من أجهزة حاسب آلي وفاكسات ومطبوعات ومنشورات إعلامية وتثقيفية وصور عن المملكة تحكي النهضة التي تعيشها في مختلف المجالات، خاصة ما شهده الحرمان الشريفان من توسعات وتطوير في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة .

ثم زار الوزير مكتب وكالة الأنباء السعودية في منى، واستمع إلى شرح مفصل عن ما تبثه واس من مواد إخبارية وصور وتقارير، ومقاطع فيديو، وما تقدمه من خلال موقعها الإلكتروني www.spa.gov.sa وحساباتها في وسائل التواصل الإجتماعي ( تويتر ، فيس بوك ، انستغرام ، سناب شات ، يوتيوب ) من خدمة إخبارية شاملة ومتاحة للمتلقين باللغات ( الإنجليزية والفرنسية والفارسية والروسية والصينية إضافة إلى اللغة العربية ) ، وللوفود الإعلامية المشاركة في تغطية أعمال الحج من خلال أجهزة الحاسوب في المراكز الإعلامية التي جهزتها وزارة الثقافة والإعلام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .

بعدها تفقد العواد برج هيئة الإذاعة والتلفزيون واطلع على مايحويه من استديوهات تلفازية وإذاعية حديثة ، حيث وقف معاليه على استديوهات القنوات السعودية والإخبارية والثانيةوتابع آلية العمل التي تتم عبر أجهزة تقنية حديثة لنقل هذا الحدث العالمي ووقائعة .