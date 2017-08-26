سحابة غاز سام تصيب 150 شخصا جنوبي بريطانيا

وكالات – فجر

أصيب مئات الأشخاص بحروق في العين وتهيج في الحلق، جراء سحابة غاز سام غامضة ظهرت على طول القناة الإنجليزية (بحر المانش) أمس الأحد .

وقالت شرطة مقاطعة ساسكس، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، إن ما يقرب من 150 شخصاً تلقوا الرعاية الطبية في مستشفى بمدينة إيستبورن الساحلية. وجاء إعلان الشرطة بعد أن خيمت سحابة غاز سام مجهولة المصدر أمس الأحد على ساحل شرق ساسكس،الواقعة جنوبي بريطانيا.

ولم يتضح بعد طبيعة هذا الغاز السام، ولكن سلطات الإنقاذ والحرائق المحلية قالت إنه من غير المرجح بشكل كبير أن تتكون هذا الغاز يتكون من غاز الكلور، كما تمت الإشارة إلى ذلك على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضافت الشرطة أن الآثار الناجمة عن هذه السحابة، وإن كانت تبعث على القلق، ليست خطيرة، متابعة أن هناك تحقيقا يجريه حالياً عدد من الوكالات، التي تعمل في شراكة، لتحديد مصدر هذا الغاز.

ووفقا لهيئة الطقس الوطنية البريطانية،انجرفت مواد كيميائية في السابق عبر القناة الإنجليزية قادمةً من وحدات صناعية أوروبية، ولكن نماذج الطقس لاتشير إلى أن الأمر لم يكن كذلك أمس الأحد.

ونقلت كالة “برس أسوشيشن” البريطانية للأنباء عن بوب جيفري، أحد أفراد مؤسسة قارب النجاة الوطنية الملكية ، وهي مؤسسة خيرية للانقاذ ، قوله إنه أيا كانت طبيعة هذه السحابة، فإن رائحتها تشبه البلاستيك المحروق.

وكان من المتوقع أن تدفع درجات الحرارة الدافئة الموسمية، التى تصل إلى 25 درجة مئوية، الآلاف من البريطانيين إلى التوجه إلى الشواطئ اليوم الاثنين، الذي يوافق عطلة وطنية.