الهلال والعين في “الدرة”

منصور الشمري – فجر – الرياض

وافق الاتحاد الآسيوي على طلبًا من إدارة نادي الهلال عن طريق الاتحاد السعودي لكرة القدم على رغبة نادي الهلال في نقل مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام العين الإماراتي إلى ملعب الملك فهد الدولي بدلاً من ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض وذلك في المواجهة التي ستجمع الطرفين في الحادي عشر من سبتمبر المقبل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وحسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إمكانية تغيير الملاعب التي يتم اختيارها من الأندية بسبب وجود مبررات مقنعة لعمل استثناء وهي إجراء أعمال صيانة للملعب والطرق المؤديه الى الملعب والسعة الجماهيري القليلة وهو الأمر المحتمل حدوثه في موعد مباراة الهلال مع العين وذلك تم نقل اللقاء إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.