رئيس هيئة الأركان يتفقد القطاعات المشاركة من القوات المسلحة في الحج

واس – فجر

تفقد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان اليوم الاثنين القطاعات المشاركة من القوات المسلحة في مهمة الحج للوقوف على جاهزيتها واستعدادها.

وشملت جولة معاليه التفقدية قوة الواجب والاسناد الإداري بالمغمس، حيث كان في استقباله قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن فارس العمري، واطلع على سير العمل والمهام والخطط الأمنية الموكلة لهم، مثمناً ما يقومون به لخدمة ضيوف الرحمن مع بقية القطاعات الأمنية التي تحظى باهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ودعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

عقب ذلك اطلع معاليه على الأدوار التي تقدمها القوات المسلحة من خلال جولة في الميدان، استمع فيها لشرح عن كل قوة مشاركه.

بعدها قام بزيارة لمفرزة القوات الجوية، واطلع على سير العمل فيها، كما تفقد المستشفى الميداني بمنى، واطلع على التجهيزات الطبية والكوادر الصحية والفنية، واستمع إلى شرح موجز عن الاستعدادات التي تقوم بها الخدمات الطبية للقوات المسلحة لتقديم أفضل رعاية صحية لضيوف الرحمن.

كما قام بزيارة لمواقع ومعسكرات الشؤون الدينية، واطلع على الاستعدادات والمخيمات والأنشطة الدينية التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة.

ثم زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة موقع القوات المسلحة المخصص لاستضافة ضيوف وزارة الدفاع، حيث تفقد الغرف المخصصة لمبيت الحجاج والخدمات المقدمة لهم من إعاشة ومواصلات والبرامج المعدة لهم وما يحتاجه الحاج ليؤدي حجه بكل يسر وسهولة .