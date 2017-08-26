أكثر من 1184 ممارساً صحياً لخدمة الحجاج في مستشفى الملك فيصل

متابعات_فجر

أكمل مستشفى الملك فيصل في العاصمة المقدسة استعداده منذ وقت مبكر لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، بعد تنفيذه عدد من البرامج والفرضيات بهدف التأكد من جاهزيته.

وبينت وزارة الصحة، أن المستشفى المكون من برج طبي بسعة 300 سرير،يباشره أكثر من 1184ممارساً طبيا وتمريضيا وفنيا وإداريا، وخضعوا لأكثر من 24 دورةً وبرنامجاً تدريبياً منها “البرنامج التدريبي للاستعداد لحالات الطوارئ والكوارث ” .

وبينت أنه نفذت ست فرضيات استعدادا لموسم الحج هذا العام، فيما تم تدشين التغذية الأنبوبية عن طريق مضخات التغذية بقسم العناية المركزة، مشيرة إلى أن المستشفى شهد مؤخراً افتتاح غرف عمليات جراحة اليوم الواحد بقسم العمليات.