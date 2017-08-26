أكثر من 200 كادر طبي لخدمة الحجاج في مستشفى الحرم للطوارئ

متابعات_فجر

جندت وزارة الصحة, أكثر من 200 كادر طبي بمستشفى الحرم المكي للطوارئ بغية تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن.

وأوضحت الصحة أن المستشفى المخصص للطوارئ يعمل بسعة 50 سريراً، منها 10 أسرة خصصت للعناية المركزة، تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية لاستقبال حالات الطوارئ والحوادث، كما خصص المستشفى فرقا ميدانية لتقديم الخدمات العلاجية داخل أروقة الحرم المكي الشريف، إلى جانب خطوط إخلاء وإنقاذ لاستخدامها عند الحاجة في حالات الطوارئ.

كما يقدم المستشفى الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبدالله, الخدمات الطبية العاجلة للحجاج والمعتمرين والزائرين، حيث تم توفير طاقم طبي متكامل يعمل على مدار الساعة، يقدم خدمات عالية المستوى والكفاءة من أجل الرقي بمستوى الخدمة الصحية في المنطقة خاصة في منطقة الحرم المركزية.

يذكر أن مستشفى الحرم للطوارئ يعد أحدث مستشفى انضم للخدمات الطبية في المشاعر المقدسة حيث تم تدشينه خلال شهر رمضان المبارك .