اكتمال وصول “1000” حاج من أسر شهداء مصر ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة

واس_فجر

اكتمل اليوم وصول الحجاج من أسر شهداء الجيش والشرطة بجمهورية مصر العربية، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، لمكة المكرمة، ليصبح إجمالي عددهم “1000” حاج وحاجة.

وأعدت الأمانة العامة للبرنامج كعادتها حفل استقبال للحجاج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، يبدأ بتقديم الورود وماء زمزم لهم، وترديد أهازيج الفرح، التي انعكست الفرحة بها على وجوه الحجاج الضيوف، وعبروا عن سعادتهم بها وبوصولهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج التي يعمل برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة على تسهيلها وتهيئة الظروف المناسبة لتأديتها وسط أجواء روحانية مطمئنة.

ودعا الحجيج الله سبحانه وتعالى لدى وصولهم أن يحفظ المملكة وقادتها، وأن يجزى خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما قدمه للأمة العربية والإسلامية ،مؤكدين أن استضافة خادم الحرمين الشريفين للحجاج تأتي من حرصه المستمر على خدمة الإسلام والمسلمين.

يذكر أن مستقبلي الضيوف جاء في مقدمتهم في مقر الإستضافة رئيس لجنة حجاج دولة مصر العربية عبدالعزيز بن ناصر الصالح ورؤساء اللجان العاملة بالبرنامج، حيث رحب بضيوف البرنامج، متمنياً لهم طيب الإقامة، وأن يتقبل الله منهم حجهم، مؤكداً أن الأمانة العامة للبرنامج سخرت له جميع إمكاناتها وتعمل على الإعداد له منذ وقتٍ مبكر، لضمان أداء الحجاج ضيوف البرنامج مناسك حجهم وعباداتهم بيسر وسهولة وسط أجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة.