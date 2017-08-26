برنامج الناقد يطلق شخصيته الكرتونية في موسم الحج

متابعات – فجر

أطلق برنامج “الناقد” عبر حسابه في تويتر هاشتاق #ناقد_في_الحج ، وفي التفاصيل الحصرية التي حصلت عليها (المدائن) وقال رئيس تحرير ومقدم برنامج الناقد الإعلامي أحمد المالكي أن البرنامج سيدشن شخصية كرتونية تُدعى (ناقد) ستتواجد في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام.

وتبدأ أول الأدوار من مكة المكرمة وذلك لعظم الزمان والمكان خاصة وأن شخصية ناقد الكرتونية سيتم توجيه الرسائل من خلالها إلى الأمة الإسلامية وقد رأى فريق عمل الناقد أن ينطلق هذا العمل من هذا التجمع الإسلامي المهيب.

و أضاف المالكي أن شخصية “ناقد” الكرتونية غير مقتصرة على الحج فقط بل ستكون موجهة للأم العربية المسلمة في كل أعمالها لتساعدها في توجيه أبنائها لتلافي السلبيات والتعوّد على الإيجابيات، حيث سيتم تسليط الضوء من خلال شخصية “ناقد” على بعض التصرفات الخاطئة التي تظهر في كثير من المناسبات والأحداث بطريقة تناسب إدراك الأبناء وأعمارهم، وأكد رئيس تحرير الناقد بأن هذه الشخصية ستكون مستمرة وضمن فريق البرنامج بعد انتهاء موسم الحج، وستكون حاضرة في كل المناسبات والأحداث المهمة.

يشار أن فريق عمل برنامج “الناقد” يستعد لإطلاق موسمه الثالث بعد النجاح الذي حققه خلال موسمين سابقين عبر قناة BF الفضائية تحت مسمى “مجلس النقد”.