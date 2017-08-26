طلاب وطالبات قسم الأمير نايف بن عبد العزيز للدراسات بجامعة موسكو يؤدون فريضة الحج لهذا العام

الرياض – فجر

وصل بداية هذا الأسبوع إلى المشاعر المقدسة عدد من طلاب وطالبات قسم الأمير نايف بن عبدالعزيز بجامعة موسكو للدراسات الإسلامية لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ.

وقد بدأ طلاب وطالبات القسم رحلتهم للحج منذ عام 2010م حيث تمكن عدد كبير منهم من أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام خلال الثمانية أعوام الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن قسم الأمير نايف بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية بجامعة موسكو يحظى بإقبال واسع من الطلاب الروس للإلتحاق بدراسات العلوم القرآنية والسنة النبوية وعلم التوحيد وذلك في مرحلتي التعليم العام والجامعي.

حيث استفاد عدد كبير من الطلاب والطالبات في مجال التعليم الجامعي ببرامجه المختلفة وفي مجال التعليم العام والبحث العلمي من خلال برامج رئيسية هي:

– برنامج معهد بلدان آسيا وإفريقيا والذي يقدم دراسات باللغة العربية في علوم القرآن الكريم والسيرة النبوية والحديث الشريف، والتوحيد، والثقافة العربية والإسلامية.

– برنامج طلاب الكليات الأخرى للجامعة حيث قدم قسم الأمير نايف بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية منحاُ دراسية في اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم لطلاب أقسام الآداب والتاريخ والصحافة والعلوم الاجتماعية.

– برنامج التعليم العام والذي يعنى بتدريس مواد لغة القرآن الكريم للسنوات الدراسية الأولى والثانية والثالثة وتدريس السنة النبوية ومواد أصول الفقه والثقافة العربية والإسلامية ومادة تاريخ الدول الإسلامية ومواد الحديث الشريف.