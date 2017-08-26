اللواء “سعد بن حسن الجباري” يُدشّن الحساب الرسمي لقوات أمن المنشآت بتويتر

مكة المكرمة – فجر

دشن قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري بحضور نائب قائد القوات اللواء حميد بن محمد الجحدلي وعدد من القيادات في القطاع الحساب الرسمي لقوات أمن المنشآت بتويتر بالمعرف(@SaudiFsF) في مقر قيادة القوات بمكة المكرمة، وقد أعرب اللواء الجباري عن سعادته بتدشين الحساب ليكون المنصة الرقمية الأولى في الإعلام الإجتماعي للقطاع ، وامتدادا للجهود التي تقوم بها إدارة العلاقات والإعلام لتعزيز الحضور الإعلامي ولمد جسور التواصل مع الجمهور في مواقع التواصل الإجتماعي ، انطلاقاً من رؤية الوطن 2030 لتعزيز الشفافية ولتحقيق المشاركة المجتمعية البناءة لإيصال الرسالة الإعلامية السامية لقوات أمن المنشآت في حماية مقدرات الوطن لتحقيق الأمن الذي لا تتم التنمية إلا به ، وأوضح الجباري أن مهمة القطاع في موسم الحج سيكون لها انعكاس على مضامين المحتوى الإعلامي للقطاع لتحقيق النجاح المرجو بمشاركة القطاعات الامنية الاخرى لحماية أمن ضيوف الرحمن ولضمان أدائهم نسكهم بكل يسر وسهوله وللمساهمة الإعلامية في إبراز هذه الجهود الجبارة المنطلقة من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية. واكد اهمية التواصل مع الإعلام الإلكتروني بكل وسائله واشكاله لسهولة ايصال رسالة الأمن ومفهومها وتعزيز التواصل البناء مع شرائح المجتمع المختلفة .

من جانبه صرح مدير ادارة العلاقات والإعلام المتحدث الإعلامي الرسمي بقوات امن المنشآت ان تدشين هذا الحساب من سعادة قائد القوات إمتداد لما يوليه سعادته من دعم ومساندة لكافة الأعمال والمهام بقوات أمن المنشآت معتبراً هذه المنصه بداية انطلاق لمنصات اخرى من وسائل التواصل الإجتماعي وأضاف الزهراني ان القوات تمر بمراحل تطوير كبيرة في جميع انظمتها وتعاملاتها الإلكترونية والتواصل مع منسوبيها ومع الجمهور الخارجي بأحدث الوسائل الإعلامية مقدماً شكرة وكافة منسوبي إدارة العلاقات والإعلام للواء الجباري على دعمه وحرصه ومتابعته الحثيثه لتطوير اعمال الإدارة والإرتقاء بمستوى منسوبيها للوصول الى خدمة إعلامية متميزة .