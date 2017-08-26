 162 متبرعاً بالدم خـلال سلسلة حملات التبرع بالـدم بصحة نجـران

نجران – فجر

اختتمت صحة نجران ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم سلسلة حملات التبرع بالدم والتي انطلقت في الرابع من شهر ذي القعدة واستمرت حتى الثاني من شهر ذو الحجة لجنودنا البواسل وضيوف بيت الله الحرام تحت شعار ” بدمي أفديكم ” ، وبلغ عدد المتبرعين 162 متبرعاً بالدم في الحملات المنظمة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية و المجمعات التجارية ، وأطلع المتبرعين بالدم على عدد من المنشورات التثقيفية التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالدم وفوائده الصحية للمتبرع ، كما شارك المتبرعين بالكتابة على لوحة جداريه في المختبر الإقليمي بالدعاء لأبطال الحد الجنوبي.