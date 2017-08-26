نصائح لالتقاط “السيلفي” بشكل احترافي

متابعات – فجر

مع تنامي الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار الفورية، ازدادت أهمية التقاط صور سيلفي بالغة الدقة والوضوح، إلا أن التقاط صور صافية وفي اللحظة الملائمة يشكل في بعض الأوقات تحدياً حقيقياً بصرف النظر عن حجم الجهود المبذولة، وهذا ما دفع شركة ’هواوي‘ إلى تقديم مجموعة من النصائح المفيدة لعشاق التقاط صور السيلفي بما يوفر عليهم عناء البحث عن مصادر لتعلم هذه المهارات التي ستجعلهم يلتقطون أجمل الصور ويوثقون أجمل اللحظات عبر هاتف نوفا 2 بلس.

يبدو أن انتشار ظاهرة التقاط صور السيلفي أصبح ضرورة لدى المستخدمين، وهذا ما أكدته إحصائيات شركة ’جوجل‘ التي أشارت إلى أنه وحتى الآن تم التقاط حوالي 93 مليون صورة سيلفي منذ عام 2014، في حين يسهم النمو المتواصل للابتكارات التقنية في تعزيز التوجه الذي تتخذه هواوي في توفير أفضل كاميرات السيلفي على الإطلاق .

وقد علق السيد بابلو نينغ، نائب رئيس شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية، قائلاً :” قد يتساءل البعض، ما السر وراء التقاط صور السيلفي المثلى؟ لا شك أن الإجابة على هذا التساؤل تتمثل بالدرجة الأولى في الكاميرا المستخدمة. فقد أحدثت الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل ’أندرويد‘ التي صدرت مؤخراً نقلة نوعية مبتكرة فيما يتعلق بوظائف الكاميرا الأمامية، مما يتيح لمستخدميها إمكانية التقاط صور سيلفي على نحو غير مسبوق. فعلى سبيل المثال، يمتاز هاتف ’هواوي نوفا 2 بلس‘ بكاميراته فائقة التطور، حيث تم تزويده بكاميرا أمامية عالية الوضوح بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ذات عدسة مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل و8 ميجابكسل تتيح التقاط صور بالغة الدقة والوضوح والجودة، فضلاً عن وضع تصوير البورتريه الاحترافي.”

ومن هنا، ينبغي على المستخدمين أخذ هذه النصائح بعين الاعتبار عند اختيارهم كاميرا الهاتف الذكي المثالية لالتقاط صور السيلفي :

• الإضاءة :

غالباً ما تؤدي إعدادات فلاش الإضاءة غير الملائمة إلى التقاط صور باهتة وغير جذابة، لذلك يتعين على المستخدم البحث عن الهواتف التي تشتمل على تقنية فلاش إضاءة ((LCD الذكية، والتي توفّر إمكانية الضبط التلقائي بما يتكيف مع الإضاءة المحيطة، مما يتيح للمستخدم إمكانية التقاط أفضل الصور الممكنة لملامح الوجوه حتى في ظروف الإضاءة الخافتة.

• مزايا تحسين الصور :

أفضت التطورات التقنية الأخيرة للهواتف النقالة إلى توفير الكثير من المزايا الفورية الرائعة في مجال التصوير – والتي تتاح بمجملها من دون الحاجة للاستعانة بتطبيقات تحرير الصور. وتنطوي كاميرات الهواتف النقالة حالياً على ميزة تحسين الصور والتي تضم 10 مستويات مختلفة توفر لمستخدمها إمكانية التحكم بمقدار التحسينات التي يحتاجها على صور السيلفي التي يلتقطها. وفي هذا السياق، يقدم هاتف ’هواوي نوفا 2 بلس‘ ميزة تحديد ثلاثي الأبعاد لتقاسيم الوجوه، مما يتيح للهاتف القدرة على إجراء تحسينات فورية على ملامح الوجوه في الصور حال التقاطها.

• مؤثرات بصرية فورية :

أصبح الاعتماد على المرشحات المتعددة في الكاميرات يندرج ضمن الأساليب القديمة، حيث باتت الهواتف النقالة حالياً تتيح لمستخدميها إمكانية التقاط صور سيلفي مع مؤثرات بصرية فورية. وانطلاقاً من ذلك، ينبغي الاعتماد على الهواتف النقالة التي توفر مؤثرات بصرية خاصة مثل مؤثرات ’بوكيه‘ البصرية، والتي تضفي خلفية ضبابية على نحو يشابه صور البورتريه الملتقطة عبر عدسات الكاميرات الواسعة.

ساهمت تجربة التقاط الصور ذات الجودة العالية في تسهيل عملية التقاط صور السيلفي المثلى أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال اتباعه لهذه النصائح، يسلك المستخدم الطريق الصحيح إلى عالم محترفي التقاط صور السيلفي .